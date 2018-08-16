Четыре человека пострадали в Москве из-за падения деревьев

16 августа 2018, 10:04
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Несколько десятков деревьев повалило в Москве 15 августа из-за шквалистого ветра. В результате ЧП за помощью к медикам обратились четыре человека, включая одного ребенка, передает "Интерфакс".
Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Также отмечается, что упавшие деревья повредили несколько автомобилей.
Сильный ливень, град и шквалистый ветер обрушились на Москву во второй половине дня 15 августа. В городе местами выпала пятая часть месячной нормы осадков, а скорость ветра местами достигала 17 метров в секунду. Ливень стал причиной восьмибалльных заторов на дорогах города.
16 августа москвичей ожидает похолодание и небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха не поднимется выше 23 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.
Из-за сильного ветра и возможных осадков объявлен желтый уровень погодной опасности.
"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 16 августа
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