Утяшева назвала продукты, от которых стоит отказаться

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Ляйсан Утяшева рассказала, как оставаться в форме и отлично выглядеть, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Она призывает на постоянной основе отказаться от промышленных продуктов с высоким содержанием сахара, к которым относятся йогурты и сладкие газировки. Также Утяшева не рекомендовала употреблять консерванты, вредные добавки и продукты с высоким гликемическим индексом.

Гимнастка призвала относиться к еде осознанно и задумываться о том, что то или иное блюдо может дать организму.

Также она напомнила, как важно соблюдать режим дня: ложиться спать не позднее полуночи, при этом уже за два часа до сна отключив рабочий телефон, ноутбук и прочие гаджеты. Спать она рекомендует головой на юг.

По ее словам, на формирование привычки уйдет 21 день систематических усилий. Также спортсменка выступила против любых диет, потому что, по ее словам, придерживаться их всю жизнь невозможно.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Дюкарева рассказала, как избавиться от лишнего жира. По ее словам, для этого необходимо снизить калорийности питания на 500–1 000 килокалорий, увеличить в рационе количество цельного зерна и клетчатки. Также не стоит питаться фастфудом, полуфабрикатами и продуктами с большим содержанием сахара.