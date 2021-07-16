Утяшева назвала продукты, от которых стоит отказаться

Фото: depositphotos/NYS
Ляйсан Утяшева рассказала, как оставаться в форме и отлично выглядеть, передает радиостанция "Комсомольская правда".
Она призывает на постоянной основе отказаться от промышленных продуктов с высоким содержанием сахара, к которым относятся йогурты и сладкие газировки. Также Утяшева не рекомендовала употреблять консерванты, вредные добавки и продукты с высоким гликемическим индексом.
Гимнастка призвала относиться к еде осознанно и задумываться о том, что то или иное блюдо может дать организму.
Также она напомнила, как важно соблюдать режим дня: ложиться спать не позднее полуночи, при этом уже за два часа до сна отключив рабочий телефон, ноутбук и прочие гаджеты. Спать она рекомендует головой на юг.
По ее словам, на формирование привычки уйдет 21 день систематических усилий. Также спортсменка выступила против любых диет, потому что, по ее словам, придерживаться их всю жизнь невозможно.
Ранее врач-эндокринолог Оксана Дюкарева рассказала, как избавиться от лишнего жира. По ее словам, для этого необходимо снизить калорийности питания на 500–1 000 килокалорий, увеличить в рационе количество цельного зерна и клетчатки. Также не стоит питаться фастфудом, полуфабрикатами и продуктами с большим содержанием сахара.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: