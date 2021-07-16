Москва онлайн покажет свадебную церемонию на Северном речном вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

17 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за церемонией бракосочетания, которая пройдет на одной из самых романтических площадок города – на Северном речном вокзале. Церемония состоится вечером, молодожены смогут сфотографироваться у воды на фоне заката.

Чтобы заключить брак в музее или усадьбе, нужно подать заявление онлайн на mos.ru или отнести его лично в ЗАГС. Полный список площадок для выездных регистраций можно увидеть здесь.

Смотрите трансляцию 17 июля в 20:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.