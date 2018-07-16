Болельщики ЧМ забрали на память лампочки с центральных улиц Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, куда исчезли лампочки с гирлянд на центральных улицах Москвы. По словам чиновника, их забрали с собой на память болельщики ЧМ-2018.
"Гости столицы, вставая друг другу на плечи, снимали и забирали на память светодиодные лампочки с изображением птиц и зверей на Никольской и Большой Дмитровке", – поделился Бирюков.
Он также уточнил, что службы коммунального хозяйства и энергетики сразу же привели инсталляцию в рабочее состояние и отсутствие лампочек никто не заметил.
Ранее зампредседателя столичной комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов поддержал идею установить памятник футбольным болельщикам на Никольской улице, которая стала символом ЧМ-2018 в России.
По оценке FIFA, чемпионат мира России посетил миллион иностранных болельщиков. Кроме того, безвизовый режим для въезда в страну по паспорту болельщика сохранится до конца года.
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