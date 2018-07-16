Суд передал в Санкт-Петербург иск Исмаилова к "Росбалту"

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Вопрос о рассмотрении иска заочно арестованного экс-владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова о защите чести, достоинства и деловой репутации к информационному агентству "Росбалт" на миллион рублей, передали в Санкт-Петербург. Такое решение принял Пресненский районный суд Москвы, передает Агентство "Москва".

Суд в мае зарегистрировал иск Исмаилова к информационному агентству "Росбалт" и автору статей Юрию Вершову и взыскании компенсации морального вреда.

Бизнесмен в иске указывал, что было выпущено семь статей, в которых в оскорбительном тоне распространены заведомо ложные, порочащие его честь и достоинство и наносящие вред деловой репутации сведения.

Ранее сообщалось, что Исмаилов стал обвиняемым по уголовному делу об убийстве. Экс-владельца Черкизовского рынка обвиняют в убийстве двоих человек.

По версии следствия, Исмаилов организовал убийство предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенное в 2016 году. Бизнесмен заочно арестован.