Будущие контрактники рассказали о своем стремлении помочь стране

Фото: 123RF/bumbledee

Добровольцы, посетившие единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали о причинах своего решения стать частью ВС РФ. Они поделились, что хотят помочь своей стране.

Один из будущих контрактников заявил, что решил последовать примеру своего дедушки, который сражался во времена Великой Отечественной войны. По его словам, он окончил военное училище в Советском Союзе. Мужчина подчеркнул, что собирается служить четыре года, так как его дед участвовал в ВОВ с 1941 по 1945 год.

Еще один доброволец рассказал, что его желание обусловлено стремлением помочь друзьям, которые уже служат в зоне спецоперации.

"Я сам с Республики Коми, приехал один. Там (в зоне СВО. – Прим. ред.) есть друзья хорошие, даже лучшие. Вот хочу туда попасть и помочь им", – пояснил мужчина.

Вместе с этим добровольцы отметили удобную организацию работы пункта. В центр пришла женщина, которая изъявила желание заключить контракт. Она решила пойти механиком-связистом.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Он работает с 09:00 до 20:00. Всю информацию о работе пункта и условиях набора гости могут получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для будущих контрактников создали чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит информацию о службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Граждане также могут зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг, найти необходимый сервис и подать заявление с целью последующего заключения контракта с Минобороны РФ.

Будущие контрактники рассказали о повлиявшем на их решение служить примере друзей