Атмосферное давление в Москве превысит норму почти на 20 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Атмосферное давление в Москве и Подмосковье в среду, 16 марта, повысится до 765 миллиметров ртутного столба, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.
Она напомнила, что нормой считается давление 748 миллиметров ртутного столба. Также метеоролог подчеркнула, что погода в регионе будет находиться под влиянием антициклона – будет сухо, солнечно, но при этом достаточно прохладно.
В Москве воздух прогреется максимум до 0... +2 градусов, в Подмосковье ожидается от -3 до +2 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2–7 метра в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в Центральный федеральный округ, Западную Сибирь, Поволжье и на Урал придут аномальные морозы. По словам метеоролога, в ЦФО с 16 по 19 марта будет на 7–9 градусов ниже нормы. Столбики термометра могут опуститься до -13... -18 градусов.
Москва пробудет под действием антициклона до конца недели – синоптик
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