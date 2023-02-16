В Высшей школе экономики раскритиковали идею депутата разорвать связи с ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российская медицина не сможет обращаться к передовым знаниям ВОЗ, если кабмин РФ решит остановить соглашение с организацией. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на директора Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергея Шишкина.

"Мне кажется, если контакты с ВОЗ окажутся прерваны, то негативные последствия для нашей системы здравоохранения окажутся больше, чем политические выигрыши. У нас с ВОЗ всегда было конструктивное взаимодействие, обеспечивающее процесс передачи новых знаний", – подчеркнул Шишкин.

Эксперт заявил, что в ВОЗ свою деятельность осуществляют много специалистов из РФ. Российские сотрудники благодаря работе в организации получают передовой опыт в медицине.

Шишкин считает, прерывать контакты не стоит. У российской стороны и ВОЗ всегда были конструктивные отношения, подчеркнул эксперт. Если подобное решение правительство РФ все же одобрит, то это не пойдет на пользу здравоохранению России.



С инициативой приостановить соглашение сотрудничества между РФ и ВОЗ выступил глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Ранее гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальная вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По его мнению, она вызывает международную обеспокоенность.

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