Росстандарт планирует утвердить новый ГОСТ для водки

Фото: depositphotos/amphoto
Росстандарт планирует утвердить новые требования для производства водки. Алкогольный напиток будут выпускать по новому стандарту в рамках специального ГОСТа "Российское качество. Классическая водка. Технические условия", который начнет действовать с января 2019 года.
"В их названии фигурирует словосочетание "российское качество". Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков. В основном это касается повышенных физико-химических показателей", – сообщили "Известиям" в Росстандарте.
Там также пояснили, что производители смогут указывать в названии алкогольного напитка фразу "классическая водка" даже если ее не будут изготавливать по новому ГОСТу. При изготовлении напитка по новому стандарту на этикетке будет указываться, что водка соответствует новым требованиям.
Ранее сообщалось, что водку признали одним из самых качественных товаров в России. За два года проверок почти полусотни отечественных и иностранных брендов Роскачество не нашло серьезных нарушений.
Алкогольный напиток тестировали более чем по 20 показателям безопасности. В частности, его проверяли на содержание посторонних примесей, наличие тяжелых металлов, нитратов и других элементов. Исследования показали, что более 60 процентов проверенных товаров превосходят показатели ГОСТа.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: