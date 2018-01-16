Росстандарт планирует утвердить новый ГОСТ для водки

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Росстандарт планирует утвердить новые требования для производства водки. Алкогольный напиток будут выпускать по новому стандарту в рамках специального ГОСТа "Российское качество. Классическая водка. Технические условия", который начнет действовать с января 2019 года.

"В их названии фигурирует словосочетание "российское качество". Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков. В основном это касается повышенных физико-химических показателей", – сообщили "Известиям" в Росстандарте.

Там также пояснили, что производители смогут указывать в названии алкогольного напитка фразу "классическая водка" даже если ее не будут изготавливать по новому ГОСТу. При изготовлении напитка по новому стандарту на этикетке будет указываться, что водка соответствует новым требованиям.

Ранее сообщалось, что водку признали одним из самых качественных товаров в России. За два года проверок почти полусотни отечественных и иностранных брендов Роскачество не нашло серьезных нарушений.

Алкогольный напиток тестировали более чем по 20 показателям безопасности. В частности, его проверяли на содержание посторонних примесей, наличие тяжелых металлов, нитратов и других элементов. Исследования показали, что более 60 процентов проверенных товаров превосходят показатели ГОСТа.