Назван самый популярный у россиян мессенджер

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Приложение WhatsApp установили 71 процент пользователей смартфонов в Москве и 59 процентов пользователей в России.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на исследования института современных медиа MomriInstitute, в опросе приняли участие жители городов с населением более 100 тысяч человек.

Также среди популярных у россиян мессенджеров оказалось приложение Viber. Его установили 37 процентов москвичей и 36 процентов пользователей по всей России. Еще 27 процентов жителей столицы и 32 процента опрошенных из других городов России пользуются мессенджером социальной сети "ВКонтакте".

Среди молодых людей 18–24 и 25–34 лет популярностью пользуется мессенджер Telegram. При этом большинство пользователей не подписаны на различные каналы.