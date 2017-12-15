Крымский мост заасфальтировали наполовину

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Крымский мост заасфальтировали на 50 процентов. Мост протяженностью 19 километров соединит материковую Россию и полуостров автомобильной и железной дорогой.

По словам замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина, строительство Крымского моста в 2017 году "выполнено в соответствии с графиками и с существенным заделом", передает ТАСС.

Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив между Крымским полуостровом и Краснодарским краем выполнено на 70 процентов, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань" (заказчик строительства моста). Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят в декабре 2018 года, железнодорожное – в 2019 году.

Название моста через Керченский пролив выберут россияне путем голосования. Онлайн-голосование стартовало 16 ноября, на специальном сайте.