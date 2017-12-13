Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

13 декабря, 17:31

Строители соединили таманскую часть моста в Крым с фарватерной аркой

строительство общество

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Первую ось автодорожной части моста через Керченский пролив, идущую со стороны Краснодарского края, соединили с фарватерной аркой. Таким образом, завершена сборка пролетов между фарватером и островом Тузла, сообщает РИА Новости.

В течение суток завершится надвижка второй оси – пролетов, по которым автомобили поедут в обратном направлении. Длина "нити" металлоконструкций на данном участке превысила два километра, она протянута между 33 опорами. Общая масса – около 20 тысяч тонн.

Теперь предстоит провести аналогичные работы на последнем морском участке – от фарватера до керченского берега. До конца года мост соединит берега Крыма и Тамани.

Мост в Крым станет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Автомобильное движение на нем запустят в декабре 2018 года, поездов – в декабре 2019-го.Общая стоимость проекта — 227,92 миллиарда рублей.

Название моста россияне выберут путем голосования. В Минтрансе определили пять наиболее популярных вариантов названия моста: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы и Мост Воссоединения. Помимо этого также предусмотрена графа "свой вариант".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать