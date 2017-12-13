Строители соединили таманскую часть моста в Крым с фарватерной аркой

13 декабря, 17:31
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Первую ось автодорожной части моста через Керченский пролив, идущую со стороны Краснодарского края, соединили с фарватерной аркой. Таким образом, завершена сборка пролетов между фарватером и островом Тузла, сообщает РИА Новости.
В течение суток завершится надвижка второй оси – пролетов, по которым автомобили поедут в обратном направлении. Длина "нити" металлоконструкций на данном участке превысила два километра, она протянута между 33 опорами. Общая масса – около 20 тысяч тонн.
Теперь предстоит провести аналогичные работы на последнем морском участке – от фарватера до керченского берега. До конца года мост соединит берега Крыма и Тамани.
Мост в Крым станет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Автомобильное движение на нем запустят в декабре 2018 года, поездов – в декабре 2019-го.Общая стоимость проекта — 227,92 миллиарда рублей.
Название моста россияне выберут путем голосования. В Минтрансе определили пять наиболее популярных вариантов названия моста: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы и Мост Воссоединения. Помимо этого также предусмотрена графа "свой вариант".
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