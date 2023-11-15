Финал Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки". Прямой эфир

В Москве прошел финал Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки – 2023".

Проект призван поддерживать одаренных детей из семей сотрудников правоохранительных и иных государственных структур в двух возрастных группах от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет по номинациям: "Хореография", "Вокал" и "Исполнительное искусство".

Выбирать победителей будет компетентное жюри, состоящее из выдающихся деятелей отечественной культуры и искусства, политиков и представителей общественных организаций.