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15 ноября, 14:08

События

Финал Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки". Прямой эфир

В Москве прошел финал Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки – 2023".

Проект призван поддерживать одаренных детей из семей сотрудников правоохранительных и иных государственных структур в двух возрастных группах от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет по номинациям: "Хореография", "Вокал" и "Исполнительное искусство".

Выбирать победителей будет компетентное жюри, состоящее из выдающихся деятелей отечественной культуры и искусства, политиков и представителей общественных организаций.

общество
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