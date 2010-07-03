Водительские права Леонида Брежнева продали на аукционе в Москве

Фото: ТАСС/Василий Егоров, Эдуард Песов

Стало известно, за какую сумму было продано водительское удостоверение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева на аукционе в столице. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на главу аукционного дома "Литфонд" Сергея Бурмистрова.

"Водительское удостоверение Леонида Брежнева продано в ходе торгов на аукционе за 1 миллион 550 тысяч рублей", – сообщил Бурмистров.

На сайте аукционного дома отмечается, что кроме ВУ лот включал в себя талон предупреждений Леонида Брежнева. Они были проданы на 50 тысяч рублей дороже своей первоначальной цены.

"1. Водительское удостоверение ААК №000077. 10,5 на 7,5 см. В отличном состоянии. Естественно, что владелец был допущен для управления всеми категориями транспортных средств. 2. Талон предупреждений ААИ №670077. 7,3 на 10,5 см. Естественно, на талоне отсутствуют дыры (нарушения у водителя)", – значится в описании лота.

Ранее картину Шагала выставили на аукцион в Москве. Начальная цена лота составила 1 рубль.