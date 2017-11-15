Табаков осудил Дюжева за его слова о российских зрителях

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков дал оценку высказыванию актера Дмитрия Дюжева о том, что российские зрители не заслуживают качественного кинематографа и самоотверженной актерской игры.

"Это дурное воспитание или малая образованность", – заявил Табаков радиостанции "Говорит Москва".

При этом худрук МХТ имени Чехова отметил, что не будет высказывать мнение о том, как резкие слова Дюжева могут повлиять на его репутацию в театральной среде и в глазах его зрительской аудитории.

Ранее Дюжев заявил, что российские зрители заслуживают "лабуду и туфту", "дешевые и бездарные" сериалы. Такой вывод актер сделал после случая в аэропорту, где его, летевшего бизнес-классом, не захотели пропускать к стойке пассажиры с билетами категории "эконом". Тогда актер посетовал, что ради развлечения и досуга зрителей он рискует жизнью, однако, в итоге оказывается "в последнем вагоне".

Впоследствии актер уточнил свои резкие слова, отметив, что сказал все это под влиянием момента.