Москва онлайн покажет высадку деревьев в Саду молодоженов на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

16 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть церемонию высадки деревьев в Саду молодоженов на ВДНХ. В торжественном мероприятии примут участие 40 семейных пар.

Возможность посадить фамильную черешню получила каждая 80-я семья, которая зарегистрировала свои отношения во Дворце бракосочетания на ВДНХ, а также пары, поженившиеся 1 августа – в день рождения главной выставки страны.

Смотрите прямую трансляцию 16 октября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.