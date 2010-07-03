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Москва 24

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Общество

14:32

В Госдуме назвали "болезненной фантазией" проведение соревнований по пощечинам

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Представитель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал "болезненной фантазией" проведение соревнований по пощечинам. Об этом он рассказал Агентству "Москва".

Депутат отметил, что соревнования по пощечинам не имеют никакого отношения к спорту, заявив, что к ним можно относиться исключительно с иронией. По мнению Свищева, подобные мероприятия пришли в Россию из других стран и проводятся они только "ради хайпа".

"Надеюсь, что наши дети, наша молодежь, как минимум не возьмет это на вооружение. Люди хайпят, бесятся, как они могут, к сожалению, это так", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Архангельске впервые состоялся открытый чемпионат по пощечинам. В нем приняли участие восемь мужчин из разных городов России.

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