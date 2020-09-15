Облачная с прояснениями погода установится во вторник в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 15 сентября. Такой прогноз сделали специалисты портала "Метеоновости".

По данным синоптиков, днем столичный регион останется на периферии антициклона. Существенных осадков сегодня ждать не стоит, но в некоторых районах города могут пройти кратковременные дожди.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, по области – от плюс 13 до плюс 18 градусов", – заявили метеорологи.

При этом в столице ожидается северо-западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы ветра составят 14 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха – около 55 процентов", – рассказали синоптики.

Специалисты подытоживают, что в регионе сохранится теплая относительно климатической нормы погода. При этом кислородный режим будет благоприятным.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на текущей неделе. Так, к пятнице в город на смену относительно теплой погоде придет похолодание.

При этом в городе пока не планируют включать отопление в домах. Как заявил руководитель центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК" Валерий Маслов, по нормативам подача тепла в батареи начинается при похолодании ниже 8 градусов в течение 5 суток.