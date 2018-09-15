15 сентября 2018, 08:05Общество
Температура воздуха в Москве превысит климатическую норму
Переменная облачность без осадков и до 22 градусов тепла ожидается в столичном регионе 15 сентября. При этом температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса.
Как сообщает портал "Метеоновости", столичный регион будет находиться под влиянием "гребня антициклона". Ветер юго-восточного направления, 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление дня составит 749 миллиметров ртутного столба, оставаясь немного выше нормы. Относительная влажность воздуха около 40 процентов.
Такая погода может стать нагрузочным фактором для людей с вегето-сосудистой дистонией, а также для лиц, склонных к спастическим реакциям, отмечают синоптики.
Какая погода ждет москвичей в выходные
Ранее сообщалось, что из-за почти по-июльски жаркой погоды купальный сезон решили продлить. Тепло в начале сентября может сделать метеорологическое лето 2018 года рекордным по количеству теплых дней, их уже зафиксировали более 120.
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