Температура воздуха в Москве превысит климатическую норму

Переменная облачность без осадков и до 22 градусов тепла ожидается в столичном регионе 15 сентября. При этом температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса.

Как сообщает портал "Метеоновости", столичный регион будет находиться под влиянием "гребня антициклона". Ветер юго-восточного направления, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление дня составит 749 миллиметров ртутного столба, оставаясь немного выше нормы. Относительная влажность воздуха около 40 процентов.

Такая погода может стать нагрузочным фактором для людей с вегето-сосудистой дистонией, а также для лиц, склонных к спастическим реакциям, отмечают синоптики.

Какая погода ждет москвичей в выходные



Ранее сообщалось, что из-за почти по-июльски жаркой погоды купальный сезон решили продлить. Тепло в начале сентября может сделать метеорологическое лето 2018 года рекордным по количеству теплых дней, их уже зафиксировали более 120.

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