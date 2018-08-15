Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос, открыв выходной люк Международной космической станции, сообщает РИА Новости.

Космонавты будут работать в открытом космосе больше шести часов. За это время они должны запустить четыре наноспутника, установить специальные антенны, собрать материал для нескольких экспериментов. Кроме того, космонавты разберут уже отработавшую аппаратуру эксперимента по изучению ионосферы Земли "Обстановка" и выбросят два блока. Во время каждого из этапов выхода космонавты будут вести съемку панорамной камерой.

Ранее сообщалось, что в Сети набирают популярность видеоролики российского космонавта Олега Артемьева о жизни на МКС. Одним из наиболее просматриваемых видео стала экскурсия по космической станции. В этом ролике космонавт показывает и рассказывает, как выглядит изнутри и как функционирует МКС.