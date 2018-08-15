Свиридов посетил дом-памятник Елагина из-за планируемой пристройки к памятнику

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов посетил объект культурного наследия – дом потомственного почетного гражданина Сергея Елагина, расположенный по адресу: Страстной бульвар, дом 11. К памятнику конца XIX – начала XX веков планируют пристроить здание.

"Под видом якобы мер по сохранению этого памятника уже согласовано строительство пятиэтажного здания непосредственно в близости этого памятника, впритык, вплотную. Это однозначный пример классической точечной застройки, которая абсолютна неприемлема в центральной части города", – подчеркнул кандидат.

Он добавил, что власти давали обещание остановить точечную застройку, однако проекты, аналогичные тем, которые существовали при предыдущем мэре Юрии Лужкове, все еще реализуются.

Свиридов подчеркнул, что считает необходимым незамедлительно остановить стройку нового здания около памятника, а сам объект культурного наследия отреставрировать с сохранением облика. Проект восстановления дома создали еще в 2015 году, в нем предлагается возвести гостиницу на месте сада, сам особняк также хотят достроить.

Кандидат заявил о необходимости пересмотреть градостроительную политику города. "Я, несомненно, добавлю этот объект в свою "Карту проблем Москвы", – подытожил он.

На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".

Кандидаты проводят серию встреч с жителями столицы, общественниками и экспертами. Они обсуждают различные аспекты городской жизни, включая строительство, экологию, транспорт, миграцию и другие темы.