Кандидат Собянин: благоустройство дворов необходимо проводить каждые 7 лет

15 августа, 14:15
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с экспертами в сфере благоустройства в своем избирательном штабе заявил, что благоустройство дворов в столице необходимо проводить каждые семь лет, передает Агентство "Москва".
"За семь лет как раз проходит цикл, когда малые архитектурные формы уже, как правило, приходят в негодность", – сказал Собянин. Кандидат на должность мэра столицы отметил, что за последние годы в Москве было благоустроено порядка двадцати тысяч дворов. "На самом деле мы начинали все эти работы, первый двор благоустраивали в Северном округе столицы", – добавил Собянин.
Также кандидат на должность мэра Москвы сообщил, что благоустроенные городские пространства увеличивают туристический поток в столицу и становятся площадками для массовых гуляний. "У нас турагентства все работают по графику фестивалей. Мы видим пики туристических посещений во время проведения фестивалей" – рассказал Собянин.
Он подчеркнул, что раньше новогодние каникулы были полным провалом туристического бизнеса и заполняемости гостиниц, однако сейчас идет всплеск, потому что в это время проводится фестиваль "Путешествие в Рождество". По словам кандидата в мэры столицы, любой праздник, будь то День города или пасхальные гулянья, дает приток туристов. Собянин подчеркнул, что работы по благоустройству общественных пространств увеличили поток гостей почти в два раза, а привлечение туристов позволяет за год окупить затраты на благоустройство улиц.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: