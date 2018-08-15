Кандидат Собянин: благоустройство дворов необходимо проводить каждые 7 лет

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с экспертами в сфере благоустройства в своем избирательном штабе заявил, что благоустройство дворов в столице необходимо проводить каждые семь лет, передает Агентство "Москва".

"За семь лет как раз проходит цикл, когда малые архитектурные формы уже, как правило, приходят в негодность", – сказал Собянин. Кандидат на должность мэра столицы отметил, что за последние годы в Москве было благоустроено порядка двадцати тысяч дворов. "На самом деле мы начинали все эти работы, первый двор благоустраивали в Северном округе столицы", – добавил Собянин.

Также кандидат на должность мэра Москвы сообщил, что благоустроенные городские пространства увеличивают туристический поток в столицу и становятся площадками для массовых гуляний. "У нас турагентства все работают по графику фестивалей. Мы видим пики туристических посещений во время проведения фестивалей" – рассказал Собянин.

Он подчеркнул, что раньше новогодние каникулы были полным провалом туристического бизнеса и заполняемости гостиниц, однако сейчас идет всплеск, потому что в это время проводится фестиваль "Путешествие в Рождество". По словам кандидата в мэры столицы, любой праздник, будь то День города или пасхальные гулянья, дает приток туристов. Собянин подчеркнул, что работы по благоустройству общественных пространств увеличили поток гостей почти в два раза, а привлечение туристов позволяет за год окупить затраты на благоустройство улиц.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".