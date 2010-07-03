Полковника Курносова назначили врио командира "Альфы"

Временно исполняющим обязанности начальника управления "А" (группа "Альфа") Центра специального назначения ФСБ назначен полковник Кирилл Курносов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на почетного президента международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
"Вместо Валерия Канакина, ушедшего с этой должности весной, исполняющим обязанности начальника управления "А" был назначен полковник Кирилл Курносов", – сказал Гончаров.
Отставка Канакина и назначение Курносова не связано с задержанием по подозрению в разбое ряда офицеров ФСБ, подчеркнул Гончаров.
Ранее Канакин ушел с поста командира управления "А". У него закончился контракт. В конце марта этого года Канакина избрали президентом ветеранской ассоциации "Альфы".
Кирилл Курносов является участником боевых действий на Северном Кавказе. Он также принимал участие в освобождении заложников в Беслане в 2004 году, имеет ряд боевых наград.
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