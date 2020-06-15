"Письма Победы": Максим Виторган и Андрей Бурковский посетили мемориал жертвам фашизма

Фото: Москва 24

Актер Андрей Бурковский вместе с ведущим программы "Письма Победы" Максимом Виторганом посетили мемориал жертвам фашизма.

Они приехали в город Гагарин Смоленской области. Там располагался "Дулаг-124" – подвижный концентрационный лагерь, который использовался немцами в годы Великой Отечественной войны.

Известно, что через него прошло 18 тысяч человек. Каждый день в "Дулаге-124" умирало от 100 до 200 пленников. Всего за время войны погибло около 5 тысяч человек.

В рамках программы Бурковский и Виторган пообщаются с ветераном войны, командиром бронепоезда, чей фронтовой путь начался в Гжатске (бывшее название Гагарина), а закончился в Берлине, а также посетят землянку, в которой в годы войны жила семья Юрия Гагарина.

Смотрите заключительную часть документального цикла "Письма Победы с Максимом Виторганом" 23 июня на YouTube-канале проекта.