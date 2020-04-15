На сайте vm.ru можно получить бесплатные консультации специалистов разных профилей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Редакция газеты "Вечерняя Москва" совместно с компанией "МТС" запустили в Московском регионе проект "БудьДома", призванный помочь жителям столицы справиться с эмоциональной напряженностью и наладить максимально полноценный быт в условиях самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

Проект включает горячую онлайн-линию психологической помощи: любой москвич может отправить свой вопрос или краткое описание трудной жизненной ситуации на почту buddoma@vm.ru и получить оперативную бесплатную онлайн-консультацию специалиста. На вопросы москвичей готовы ответить квалифицированные психологи, психотерапевты, эксперты по трудоустройству и развитию карьеры, специалисты департамента образования столицы.

Также на странице проекта "БудьДома" представлен обзор электронных сервисов, полезных во время самоизоляции. Это, например, сервисы по оплате услуг, медицинский консультант, платформы для онлайн-покупок, образовательные ресурсы для подготовки детей к ЕГЭ, лучшие развивающие сайты.

В разделе предусмотрены следующие блоки:



повышенная тревожность, вызванная состоянием здоровья (панические атаки, обострение различных зависимостей, стрессы, депрессия, карантин и другое);

внутрисемейные отношения (супруги, дети и родители);

бытовые проблемы (в том числе ЖКХ, кредиты, домашние питомцы);

работа и карьера (удаленный режим работы, поиск новой работы и так далее);

образование (подготовка к экзаменам, выполнение домашних заданий и другое).