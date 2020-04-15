На сайте vm.ru можно получить бесплатные консультации специалистов разных профилей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Редакция газеты "Вечерняя Москва" совместно с компанией "МТС" запустили в Московском регионе проект "БудьДома", призванный помочь жителям столицы справиться с эмоциональной напряженностью и наладить максимально полноценный быт в условиях самоизоляции из-за пандемии COVID-19.
Проект включает горячую онлайн-линию психологической помощи: любой москвич может отправить свой вопрос или краткое описание трудной жизненной ситуации на почту buddoma@vm.ru и получить оперативную бесплатную онлайн-консультацию специалиста. На вопросы москвичей готовы ответить квалифицированные психологи, психотерапевты, эксперты по трудоустройству и развитию карьеры, специалисты департамента образования столицы.
Также на странице проекта "БудьДома" представлен обзор электронных сервисов, полезных во время самоизоляции. Это, например, сервисы по оплате услуг, медицинский консультант, платформы для онлайн-покупок, образовательные ресурсы для подготовки детей к ЕГЭ, лучшие развивающие сайты.
В разделе предусмотрены следующие блоки:
ПАО "МТС" – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, ИТ-решений в областях системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.
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