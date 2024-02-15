Эколог рассказал, чем опасна новая мебель с сильным запахом

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Сильный запах от новой мебели может означать, что она была создана из некачественных материалов, либо с нарушением технологий. Об этом эколог Антон Ястребцев рассказал в эфире радио Sputnik.

Некоторые думают, что запах появляется из-за канцерогенного формальдегида, однако чаще всего причиной является не это вещество, указал он.

"Почти вся современная мебель производится из ДВП (древесноволокнистая плита) и ДСП (древесностружечная плита), а снаружи для защиты от эмиссии формальдегида закрывается либо натуральным шпоном, либо ламинирующей пленкой, либо просто лаком. Эти материалы ограничивают или не допускают поступления формальдегида в воздух", – сказал эксперт.

Источником запаха, продолжил Ястребцев, чаще всего является лакокрасочное покрытие. При сильном запахе следует обратиться к производителю с просьбой заменить продукцию, посоветовал он. Как правило, компании идут навстречу, поскольку обычно такая проблема возникает из-за плохих материалов или нарушения технологии выполнения, например при сушке.

Если мебель пахнет слабо и только в первые три месяца, переживать не нужно, отметил Ястребцев. Вентиляция квартиры сократит риски от некачественного товара. Эксперт рекомендовал ставить бризеры, поскольку в настоящее время у большинства людей есть пластиковые окна, которые герметизируют квартиру.

Ранее эксперт по фэншуй Мария Истомина предостерегла от покупки в дом двухъярусных кроватей и кроватей-трансформеров. По ее словам, при выборе мебели следует отталкиваться от того, как человек будет ее использовать и какую энергию он получит.

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