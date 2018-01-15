Папа Римский рассказал, что боится ядерной войны

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Папа Римский Франциск рассказал, что боится ядерной войны. Об этом он заявил во время перелета из Рима в Чили, сообщает "Газета.ру".

"Да, я действительно боюсь. Мы на пределе. Для начала войны достаточно какого-нибудь происшествия. Есть риск, что такой шаг кардинально изменит ситуацию", – сказал он. Говоря это, понтифик показал фотографию последствий атомного взрыва в Нагасаки в 1945 году. Он также призвал стремиться к избавлению от ядерного оружия.

Ранее на несколько храмов в Чили совершили нападения в знак протеста против приезда понтифика.