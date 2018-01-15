Плющенко хочет стать министром спорта России

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пошутил, что ему нужно стать министром спорта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне надо идти в министры спорта. Я сейчас шучу, но почему нет? Я бы стал неплохим функционером", – заявил он. Плющенко добавил, что не говорит про ближайшее время, но в будущем "это возможно".

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он также заявил, что не поедет в Пхенчхан на Олимпийские Игры–2018.

Сейчас спортсмен занят тренерской работой и участвует в показательных выступлениях. Плющенко стал первым фигуристом, выполнившим на соревнованиях каскад четверной тулуп.