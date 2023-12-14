14 декабря, 10:06Общество
Умер один из создателей цветного телевидения в СССР Абрам Шендерович
Фото: телеграм-канал SHOT
Один из создателей цветного телевидения в СССР Абрам Шендерович умер в возрасте 96 лет в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его куратора Константина Андреева.
Он уточнил, что Шендерович скончался этой ночью.
Шендерович родился в белорусском городе Слуцке в 1927 году. В 1950 году он закончил Ленинградский электротехнический институт по специальности "радиолокация". Также Шендерович учился в Ташкенте в Электротехническом институте.
Читайте также
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!