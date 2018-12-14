Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депздрав рассказал, что делать с примерзшим к качелям языком. В первую очередь, нельзя в такой ситуации оттягивать ребенка от металла силой или пытаться освободиться при помощи зажигалки. Об этом сообщила врач общей практики городской поликлиники №109, обладатель статуса "Московский врач" Екатерина Иванова.
"Чаще такие ситуации случаются у детей – они более любопытны, реже у взрослых. Действовать надо по следующему алгоритму: успокоить ребенка и попросить его дышать, направляя воздух на металл. Можно дышать теплым воздухом самому, от теплого дыхания лед растает и можно будет освободить язык. Если есть с собой вода (можно и холодную), надо полить ее между прилипшим языком и железом", – цитирует ее Агентство "Москва".
Врач подчеркнула, что оторвать язык от металла силой может привести к повреждению слизистой оболочки языка. Такая рана будет заживать долго и болезненно. Но если язык все же оказался поврежден, рану следует обработать раствором хлоргексидина. В течение нескольких дней нужно полоскать рот отваром ромашки, давать ребенку неострую, протертую в пюре, пищу.
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