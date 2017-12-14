Мокрый снег и высокая влажность ожидаются в Москве 14 декабря

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Мокрый снег ожидается в столице в четверг, 14 декабря. Воздух днем прогреется до плюс одного градуса, в области – до двух градусов тепла.
Влажность воздуха в Москве будет высокой – примерно 80 процентов, а атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью до 10 метров в секунду, сообщает портал "Метеоновости".
Синоптики отмечают, что давление находится ниже климатической нормы. Погодные условия могут вызвать дискомфорт у людей старшего возраста. Почувствовать недомогания рискуют жители с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, пасмурная погода может повлиять на психо-эмоциональное состояние москвичей.
Ранее метеорологи рассказали о грядущих заморозках в столице после аномально теплой погоды.
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