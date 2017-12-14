В магазинах Германа Стерлигова начали продавать розги

Фото: ТАСС/Алешковский Митя
В магазинах бизнесмена Германа Стерлигова начали продавать экологически чистые розги. Об этом православный предприниматель сообщил на своей странице в социальной сети.
"В наши магазины поступили в продажу свежие розги. Недорого. Никакого вреда для здоровья ребенка. Срезаны в экологически чистом месте вдалеке от шоссейной дороги", – написал Герман Стерлигов во "ВКонтакте".
Список магазинов, где доступен новый товар, можно посмотреть на сайте предпринимателя.
Ранее Герман Стерлигов сообщил о намерении продать сеть своих магазинов в Москве. В качестве причины он назвал требования прокуратуры обслуживать всех клиентов, несмотря на сексуальную ориентацию.
Свой бизнес с переуступкой прав аренды на шесть магазинов предприниматель оценил в 600 тысяч долларов. Он отметил, что было бы лучше, если бы в магазинах продолжали торговать натуральными продуктами.
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