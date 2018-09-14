Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Фото: потал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Несмотря на похолодание, температура в ближайшую неделю в Москве будет превышать климатическую норму на несколько градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
"Как минимум до середины следующей недели температурный фон окажется выше нормы. Согласно многолетним наблюдениям, среднесуточная температура в Москве в середине сентября составляет около 10-11 градусов тепла", – рассказали в метеорологической службе, передает "Интерфакс".
По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу температура опустится до +6...+8 градусов. При этом днем воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ночью в воскресенье снова похолодает до +10...+12 градусов, а днем ожидается температура около +17...+19 градусов. Также в воскресенье в столице ожидается умеренный осенний дождь. По предварительным данным, может выпасть до 15% сентябрьской нормы осадков.
На следующей неделе вплоть до четверга дневные температуры будут держаться в пределах 15-20 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что начиная с 14 сентября, в столице значения средней суточной температуры уйдут от летних значений, и долгое метеорологическое лето в Москве завершится. Летняя и солнечная погода в воскресенье сменится дождями.
При этом также отмечалось, что в столице ближайшие дни пройдут без заморозков. Однако синоптики прогнозировали неустойчивый геомагнитный фон, который может оказывать негативное влияние на людей с заболеваниями сердца и сосудов.
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