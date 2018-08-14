Балакин предложил сделать платный въезд в Москву для иногородних

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Кандидат на пост мэра Москвы от партии "Союз горожан" Михаил Балакин выразил мнение, что необходимо внедрить платный въезд на территорию столицы для иногородних граждан. Такое мнение Балакин выразил в ходе дебатов между кандидатами на должность столичного мэра.

"Город делает все правильно с моей точки зрения в части транспортной политики. В части парковок и платного въезда – я бы вообще не в центр, а на территорию Москвы сделал бы въезд бесплатным для москвичей и платным для иногородних", – цитирует Балакина РИА Новости.

Он отметил, что это касается и парковок. "Потому что если мы сделаем с вами бесплатные парковки, то те же иногородние их и займут", – отметил кандидат.

Дебаты будут проходить по вторникам и четвергам. По вторникам они будут выходить в 19:10 на канале "Москва Доверие" и "Радио Москвы", по четвергам – в 20:15 на канале "Москва 24" и радиостанции "Москва ФМ".

На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".