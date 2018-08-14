В России увеличилось количество киберпреступлений

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Число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий в России в 2017 году увеличилось с 65 949 до 90 587. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ

Как рассказали RT в ведомстве, их доля от числа зарегистрированных в стране преступлений составляет 4,4 процента. То есть почти каждое 20-е нарушение закона связано с киберпространством.

Самыми распространенными киберпреступлениями в России являются неправомерный доступ к компьютерной информации, а также создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.

По данным Всемирного экономического форума, в 2017 году потери от кибератак в мире составили порядка триллиона долларов США. И хотя пока это в основном деньги крупных корпораций, эксперты считают, что в будущем акцент атак сместится на обычных пользователей. Особенно если учесть, что киберпреступники постоянно изобретают новые схемы атак и находят уязвимости в программах.