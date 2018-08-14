Монастырь Зосимова Пустынь в ТиНАО отреставрируют до конца года

На территории монастыря Зосимова Пустынь в ТиНАО проведут реставрационные работы. Разрешение выдало Мосгорнаследие, сообщает Агентство "Москва".

Планируется отреставрировать дом с пристройкой, колокольню, хозяйственный корпус и дом с мезонином. Все объекты возведены в начале XX века и являются объектами культурного наследия регионального значения.

В колокольне восстановят облицовку внутренних стен, отреставрируют фасады и наличники оконных проемов. В доме с мезонином приведут в порядок фасады и печи, некоторые дверные проемы переоборудуют под окна.

В хозяйственном корпусе отреставрируют дверные проемы и фасады, а также построят каменное крыльцо с ограждением. У дома притча сделают отмостку.

Все работы планируется завершить до конца 2018 года.

Троице-Одигитриевская Зосимова Пустынь – основанный в 1826 году православный женский монастырь. В советское время постройки приспосабливались под нужды различных организаций. Обитель возрождена в 1999 году.