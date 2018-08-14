Кандидат в мэры Москвы Кумин предложил установить единый транспортный тариф в 25 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин предложил установить в городе единый транспортный тариф в размере 25 рублей.

"Мы считаем, что нужно развивать общественный транспорт", – цитирует Кумина Агентство "Москва". Кандидат обратил внимание на то, что за последние пять лет цена на транспорт выросла почти в два раза – с 30 до 55 рублей.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Всего на участие в гонке претендовали 33 человека.