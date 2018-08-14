Теплая и сухая погода ожидается в Москве во вторник

Фото: Агентство "Москва"

Максимальная температура воздуха в Москве во вторник 14 августа составит 25 градусов, по области ожидается до 27 градусов.

По данным портала "Метеоновости", атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, ветер западный 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 40 процентов.

Столичный регион будет находиться на северной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Такая погода будет комфортной и принесет облегчение метеозависимым людям, которые плохо переносят духоту с жарой.

Ранее синоптики сообщили, что начало августа в столице стало самым сухим за 70 лет.