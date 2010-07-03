Продажи новых иномарок упали на 4 процента

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Продажи новых иномарок в России с января по июнь 2019 года упали на 4 процента. Их общее количество составило 612 тысяч штук. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"За шесть месяцев 2019 года в России было реализовано 611,8 тысячи новых автомобилей иностранных марок. Это на 4 процента меньше, чем в январе-июне прошлого года", – отмечается в исследовании.

В первой десятке лидеров рынка довольно серьезное падение показывают автопроизводители Ford ( минус 18 процентов), Nissan (минус 15 процентов) и Renault (минус 9 процентов).

"А вот продажи новых машин отечественных брендов пока демонстрируют рост. И это произошло за счет роста продаж автомобилей Lada (плюс 3 процента)", – заключили в "Автостате".

Ранее в агентстве рассказали об автомобиле мечты россиян. По версии "Автостата", им стал внедорожник или кроссовер, который имеет высокую степень проходимости.