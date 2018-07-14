Южный вестибюль станции метро "Орехово" будут закрывать по вечерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Южный вестибюль станции "Орехово" Замоскворецкой линии столичной подземки будут закрывать по вечерам до 1 августа из-за проведения ремонта в пассажирской зоне, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.

Как отмечается, выход к Шипиловскому проезду будет закрываться для ремонта в пассажирской зоне каждый день с десяти вечера до открытия метро на следующий день.

Попасть в город и зайти на станцию в это время можно будет, воспользовавшись северным вестибюлем.

График работы южного вестибюля станции "Орехово" в обычном режиме возобновится 2 августа с открытием станции.