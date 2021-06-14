В России выявили 13 721 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России за последние сутки коронавирусом заразился 13 721 человек в 84 регионах. Без клинических проявлений болезнь протекает у 2 223 пациентов, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 6 590 случаев, на Московскую область – 1 043, на Санкт-Петербург – 865, на Республику Бурятию – 190, на Нижегородскую область – 188, на Воронежскую область – 170, на Ростовскую область – 156, на Свердловскую область – 138, на Республику Крым – 132, на Красноярский край – 115.
Всего в России зафиксировано уже 5 222 408 случаев коронавируса.
Наименьшие темпы прироста заболеваемости в настоящее время наблюдаются в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Магаданской области.
Инфекция за сутки унесла жизни 371 человека, за все время пандемии – 126 801. Выздоровели после прохождения лечения за последние 24 часа 8 312 пациентов, за все время – 4 809 647.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что из-за медленного темпа вакцинации от коронавируса новые штаммы с измененными свойствами могут формироваться сильнее. По мнению специалиста, необходимо в более быстром темпе вакцинироваться. Особенно это касается тех граждан, которые постоянно контактируют друг с другом.
Более 176 миллионов человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии
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