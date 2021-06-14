Россияне назвали приемлемую сумму на карманные деньги детям

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Идею выделять определенный бюджет на карманные деньги своим детям поддерживают три четверти россиян. Большая часть родителей полагает, что оптимальной суммой для этого является до 250 рублей в неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Росгосстрах банка.

"Около 74% опрошенных россиян поддерживают идею выделения определенного бюджета на карманные деньги для своих детей. Тогда как 26% не считают это обязательным", – говорится в сообщении экспертов.

Сумму в 250 рублей в неделю считают оптимальной 45% опрошенных родителей, от 250 до 500 рублей – 19%. До 750 рублей в неделю готов выделить ребенку каждый десятый россиянин. Около 13% – до 1000 рублей, а 12% – свыше 1000 рублей.

О расходах своего ребенка знают 56% респондентов. О том, что на карманные деньги дети покупают вкусняшки знают 33%, а 23% – что откладывает на крупную покупку. Остальные же россияне считают, что им не обязательно вникать в личный бюджет своего ребенка.

Ранее была названа сумма, которую россияне хотели бы получать в качестве безусловного дохода.