Скончалась вдова Евгения Леонова

Фото: lenkom.ru

Ванда Леонова скончалась в возрасте 85 лет. Об этом сообщают "Дни.ру".

Известно, что она была одной из старейших сотрудниц театра "Ленком" и проработала в его литературной части почти 50 лет. Ранее в том же театре служил и ее знаменитый муж – Евгений Леонов.

На данный момент причина смерти не уточняется. Близкие рассказали, что заслуженный работник культуры была слаба здоровьем. Информация о месте и дате похорон появится позже.

Ванда и Евгений Леонов прожили в счастливом браке 37 лет и родили сына Андрея, который пошел по стопам отца и тоже стал знаменитым артистом.

Театр "Ленком" выразил глубокие соболезнования Андрею Леонову, который потерял мать, и другим родным и близким Ванды Владимировны.