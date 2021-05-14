Биолог рассказала, на сколько COVID-19 сокращает продолжительность жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Стало известно, на сколько COVID-19 сокращает продолжительность жизни человека. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью РИА Новости.
Специалист объяснила, что коронавирус является системным заболеванием, которым можно переболеть не один раз. При этом каждый эпизод заболевания влияет на длину человеческой жизни.
"Продолжительность жизни снизилась на 1,5–2 года, в среднем", – сообщила Баранова.
Биолог отметила, что данный вывод был сделан на основе статистики по США. Баранова предположила, что в России показатель снижения продолжительности жизни из-за COVID-19 не будет отличаться.
Ранее специалист объяснила, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией начнет снижаться. По ее мнению, для этого необходимо привить 30% населения страны.
По последним данным, полностью вакцинацию прошли порядка 10 миллионов россиян. Об этом сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом в Госдуме.
Более 10 млн россиян завершили вакцинацию от коронавируса
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