Голикова рассказала о начале создания каталога патогенных микроорганизмов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России начали создавать каталог патогенных микроорганизмов и биотоксинов, значимых для биологической безопасности, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"За конец 2019 года и начало 2020 года в рамках деятельности центра по биобезопасности Роспотребнадзора создан электронный каталог клинических и референс-штаммов, для разработки инновационных препаратов для лечения инфекционных болезней проведен скрининг более 2 тысяч штаммов бактерий, начато создание национального интерактивного каталога патогенных микроорганизмов и биотоксинов, значимых для биологической безопасности", – приводит слова Голиковой Агентство "Москва".

Вице-премьер добавила, что также адаптирована и внедрена новая система для обнаружения организмов первой и второй групп патогенности, создан метод, позволяющий оперативно ставить диагнозы, включая инфекционные заболевания.

Она подчеркнула, что центр по биобезопасности Роспотребнадзора показал свою эффективность в условиях пандемии COVID-19.

Голикова добавила, что специалисты также приступили к разработке вакцин против коронавируса.

Вирусолог Павел Волчков ранее заявил, что клинические испытания лекарства от коронавируса обещали начать в июне, а препарат выпустить уже в начале осени.

Как пояснил специалист, эффективный препарат разрабатывается учеными биофармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals. Предполагается, что лекарство будет помогать иммунитету бороться с инфекцией путем искусственного добавления антител.

Волчков отметил, что природные антитела, полученные от переболевших коронавирусом, имеют совершенно разную степень эффективности. Для создания действующего препарата ученые Regeneron Pharmaceuticals нашли самое лучшее антитело и клонировали его.

До этого о разработке вакцин от коронавируса рассказали в ВОЗ. Представитель организации в России Мелита Вуйнович отметила, что восемь образцов лекарства уже проходят клинические исследования.