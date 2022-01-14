Ученый заявил об опасности сушильных машин

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Сушильные машины загрязняют атмосферу микроволокнами пластика, заявил директор Центральной лаборатории загрязнения морской среды и департамента химии в Городском университете Гонконга Кеннет Люнг. Об этом сообщает Life.ru.

По словам ученого, сушильные машины каждый год выбрасывают около 120 миллионов вредных частиц. При этом во время 15-минутной сушки натурального хлопка было обнаружено, что выбросы не состоят из пластика и смогут разложиться. Обратная ситуация обстоит с синтетическим полиэстером.

Для контролирования источника загрязнения Люнг предложил создать специальные фильтры, которые смогут полностью обезвредить синтетические материалы. Также он посоветовал производителям одежды пересмотреть используемые в производстве ткани.

Ранее ученые Королевского химического общества пришли к выводу, что открытые банки с краской для стен могут быть токсичными для окружающей среды. По их мнению, содержащиеся в краске полимеры наносят такой же вред планете, как и полиэтиленовые пакеты.

