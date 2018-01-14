Синоптики рассказали москвичам о погоде на следующую неделю

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По данным синоптиков в ночь с 14 на 15 января в Москве и области ожидаются снегопад и небольшие морозы. Температура воздуха опустится до минус четырех градусов.

Как сообщили в погодном центре "Фобос", в начале недели на фоне высокого атмосферного давления в регионе сохранится преимущественно облачная с редкими прояснениями погода, без существенных осадков, с температурным режимом на три-шесть градусов выше климатической нормы.

Ранее специалисты сообщали, что в Москве немного потеплеет, хотя скандинавский антициклон никуда не ушел и по-прежнему определяет погоду на большей части европейской России. Северо-западный ветер слишком слабый, чтобы разогнать густую облачность. Снег возможен, но, как и в предыдущие дни небольшой.

При этом отмечалось, что ночь на субботу, 13 января, стала самой холодной в столице с начала зимы. Столбики термометра опустились до минус 8,7 градуса.