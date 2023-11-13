Госдума рассмотрит законопроект о праве властей регионов запрещать "наливайки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа сенаторов и депутатов Государственной думы РФ внесла в нижнюю палату парламента законопроект о праве субъектов России на запрет розничной продажи пива, пивных напитков, сидров и медовухи в объектах общественного питания. Документ опубликован в думской базе данных.

К таким точкам продажи в том числе могут относиться заведения, расположенные в многоквартирных домах либо на прилегающих к ним территориях. Как сказано в пояснительной записке к пакету документов, сейчас запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания не установлен.

Согласно законопроекту, субъекты России смогут ограничивать время продажи алкогольной продукции в том случае, если заведение расположено в многоквартирном доме. Из-за своего статуса сейчас продавцы могут торговать алкоголем круглосуточно.

Также авторы инициативы предлагают в целях недопущения массовых отравлений суррогатным алкоголем законодательно запретить производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством, ГОСТ и техническими регламентами.

"В настоящее время во многих субъектах РФ остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые <...> фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка", – отметили авторы документа.

Ранее в Минпромторге РФ предложили установить в России минимальные розничные цены для разливного пива, что отразится на его стоимости в заведениях общепита.

В ведомстве считают, что данная мера поможет решить проблему с небольшими кафе в жилых домах, возле которых могут собираться потребители и нарушать покой граждан.

Роспотребнадзор не поддержал идею продавать алкоголь онлайн в РФ