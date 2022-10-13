Эксперт рассказал о полезных свойствах яблочной кожуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С медицинской точки зрения яблочная кожура полезна, так как в ее состав входят пищевые волокна, витамины и микроэлементы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Михаила Гинзбурга.

Таким образом, эксперт ответил на распространенные суждения о том, что кожуру всех овощей и фруктов следует всегда удалять из-за высокой концентрации нитратов.

"Яблоки с кожурой есть можно, она полезна. В ней более высокое содержание пищевых волокон, антиоксидантов и витаминов, чем в самом яблоке", – отметил Гинзбург.

Ранее врач рассказал о вреде употребления вареной куриной кожи. По его словам, она накапливает вредные вещества, которыми кормили птицу. Диетолог посоветовал перед приготовлением курицы срезать кожу.

Также диетолог Руслан Алиев предупредил о наличии вредных для здоровья компонентов в составе обезжиренных продуктов. Он объяснил, что зачастую обезжиренные продукты в процессе производства наполняют растительным жиром вместо животного, а также добавляют усилители вкуса и ароматизаторы.



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