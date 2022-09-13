Эксперты рассказали о самых стильных головных уборах на осень

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В осеннем сезоне самыми трендовыми головными уборами станут плюшевые панамы, меховые наушники и шапки-бини, утверждают стилисты. Эксперты назвали несколько причин приобрести именно такие атрибуты.

Благодаря тому, что шапка-бини плотно прилегает к голове, она становится не только модным аксессуаром, но и отличным защитником от холода, уверяют стилисты.

"Актуальными остаются головные уборы плотной или крупной вязки с нашивками-патчами. Кроме того, стоит поэкспериментировать с оттенками. В тренде – конфетно-розовый, изумрудный, лавандовый и электрический синий", – разъяснили стилисты в беседе с "Газетой.ру".

Эксперты считают, что плюшевые панамы станут отличным разнообразием для повседневного гардероба. По их мнению, аксессуар можно сочетать с совершенно разными стилями.

"Этот головной убор подойдет как под образы в стиле спорт-шик со стеганой курткой или флисовым худи, так и под smart casual с двубортным тренчем или прямым пальто", – отметили стилисты.

Заменой уникальным панамам могут стать плюшевые наушники, уверены эксперты. Они считают, что их легко сочетать с верхней одеждой разных стилей. Главный плюс наушников заключает в том, что они никогда не портят прическу, заключили эксперты.

Ранее стилисты выбрали брюки из экокожи главным трендом осени. Эксперты посоветовали выбирать декор штанов со строчкой, разрезами и акцентными карманами. Кроме того, этой осенью популярным останется total-look из брюк, топа и жакета.